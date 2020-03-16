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İYİ Parti'de koronavirüse karşı tedbir genelgesi yayımlandı

ANKARA HABERLERİ  | 16.03.2020 18:12 | Son Güncelleme

Genelgede, genel merkez ziyaretçilerinin ateş ölçümlerinin yapılacağı, 60 yaş üstü personelin "olağanüstü" durum geçene kadar izinli sayılacağı, toplu etkinlik ve programların erteleneceği, yurt dışından gelen personel ya da yakınlarından, göreve başlamadan önce sağlık raporu isteneceği bildirildi

İYİ Parti Genel Sekreterliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın parti içinde alınacak tedbirler hakkında genelge yayımladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, tüm il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgeyle mesai saatlerinde genel merkez güvenlik birimi personelinin maske ve eldiven, idari personelin de maske takması zorunlu hale getirildi.

Ziyaretçilere maske verilmesi gerektiği, karşı çıkanların binaya alınmayacağının bildirildiği genelgede, genel merkeze gelen herkesin ateş ölçümü yapıldıktan sonra binaya alınacakları vurgulandı.

Tüm personelin işleri aksatmayacak şekilde, yapılacak plan dahilinde idari izinli sayılmaları için çalışma takvimi oluşturulacağı kaydedilen genelgede, 60 yaş üstü personelin "olağanüstü" durum geçene kadar izinli sayılacağı belirtildi.

Genelgede, odalarda ve katlarda dezenfektan el temizleme jeli bulundurulması, ortak kullanım alanlarının sık sık havalandırılması ve lavaboların on dakika arayla antibakteriyel ürünlerle temizlenmesi, genel merkez binasının tamamının her hafta dezenfekte edilmesi, ortak kullanılan cihaz ve ekipmanların da düzenli olarak temizlenmesi gerektiği duyuruldu.

Toplu etkinlik ve programların erteleneceği açıklanan genelgede, yurt dışından gelen personel ya da yakınlarından göreve başlamadan önce sağlık raporu isteneceği bildirildi.

İl ve ilçe teşkilat başkanlıklarının genelgeye uygun tedbirleri alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Kovid-19 tedbirler hakkında genelge yeni tip koronavirüs

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