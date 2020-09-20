YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İyilik Serüveni’in Kocaeli’de çocukları sevindirdi

İyilik Serüveni’in Kocaeli’de çocukları sevindirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

İyilik Serüveni projesi kapsamında farklı illerde çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtımında bulunan Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanlığı’nın yeni durağı Kocaeli oldu.Pandemi döneminin başlarında çocukları bir nebze olsun sürecin stresinden uzaklaştırmak amacıyla palyaço eşliğinde mahalle programları yaparak, çocuklara uygun hijyen koşullarında oyuncak dağıtan Eyüpsultan Şube Başkanlığı bu kez farklı illerdeki çocukları mutlu ediyor.

İyilik Serüveni projesi kapsamında farklı illerde çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtımında bulunan Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanlığı’nın yeni durağı Kocaeli oldu.
Pandemi döneminin başlarında çocukları bir nebze olsun sürecin stresinden uzaklaştırmak amacıyla palyaço eşliğinde mahalle programları yaparak, çocuklara uygun hijyen koşullarında oyuncak dağıtan Eyüpsultan Şube Başkanlığı bu kez farklı illerdeki çocukları mutlu ediyor. Bu kapsamda farklı illerde çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtımında bulunan Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis ve Genç Kızılay Eyüpsultan İlçe Başkanı Erdem Öztürk’ün bu haftaki durakları Kocaeli oldu. Kocaeli’de çocuklarla sohbet edip hediyelerini veren Şube Başkanı Nergis, "İyilik Serüveni İyilik yapıp çocukları mutlu etmeye devam edecek, Allah herkese iyiliğe vesile olmayı nasip etsin" dedi.
Başkan Nergis ayrıca, kendilerine manevi destekte bulunan Türk Kızılay Kocaeli ve Kartepe Şube Başkanlıklarına teşekkürlerini sundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı
Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:59
İkindi
16:25
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Beyza Eczanesi
Golcuk
Şen Eczanesi
Cayirova
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Hakan Eczanesi
Korfez
Merkez Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.