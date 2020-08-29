İZBAN 10 yılda 720 milyon yolcu taşıdı

Büyük zaferin yıl dönümü olan 30 Ağustos 2010’da ilk yolcusunu taşıyan İZBAN, 10. yılını geride bırakırken, İZBAN geçen 10 yıllık sürede 720 milyon yolcu taşıdı.

Havalimanı bağlantılı en büyük kent içi banliyö sistemi İZBAN, 10. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor. İlk yolcusunu büyük zaferin yıl dönümü 30 Ağustos 2010 tarihinde taşıyan İZBAN, geride kalan 10 yılda İzmir’in kuzey-güney aksında çok stratejik öneme sahip toplu taşıma hizmeti sundu. 10 yılda 720 milyona yakın yolcu taşıyan İZBAN, başka bir deyişle neredeyse 750 milyon insanın yaşadığı Avrupa kıtası kadar yolcu taşıdı. İzmir’in kuzey-güney aksındaki trafiğin belkemiğini oluşturan İZBAN, Aliağa’dan Selçuk’a kadar olan 136 kilometrelik hat çevresinde yaşayan yolcuların her zaman ilk tercihi oldu.

219 vagon ile günde 275 sefer

24 vagondan oluşan 8 setle hizmete başlayan İZBAN, 2014 yılında İzmir raylı sistem tarihinin o dönemdeki en büyük yatırımlarından birini yaptı ve Körfez Yunusu isimli setlerini hizmete aldı. Böylelikle vagon sayısını 219’a yükselten İZBAN, günlük sefer sayısını 275’e çıkarıp yolcularına çok daha konforlu ve hızlı bir ulaşım sağladı. İZBAN, artan yolcu ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için dev filosunu önümüzdeki dönemde daha da büyütecek.

Aliağa’dan Cumaovası’na kadar olan 80 kilometrelik hat üzerindeki 31 istasyon ile işletmeye başlayan İZBAN, Hilal’in açılmasının hemen ardından güney aksında büyümesini sürdürdü. Torbalı yönündeki 6 istasyonun devreye alınmasıyla istasyon sayısı 38’e, hat uzunluğu ise 110 kilometreye ulaştı. Torbalı’dan sonra önce Sağlık ve Selçuk, son olarak da Belevi hizmete girdi. Böylelikle 41 istasyona ulaşan İZBAN’ın hat uzunluğu da 136 kilometreye yükseldi.



