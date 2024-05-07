İZBAN raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

Yüzlerce vatandaş acil çıkış kapsında tahliye edilerek, raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.
İzmir Konak’ta, Karşıyaka istikametinden Cumaovası yönüne gitmekte olan İZBAN, Halkapınar İstasyonu’ndan çıktıktan sonra Alsancak İstasyonu’na girmek üzereyken, makas bölgesinde raydan çıktı. İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu İZBAN’ın acil çıkış kapıları açılarak vatandaşlar raylara indi. İnsanlar bölgeden uzaklaşırken, raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.