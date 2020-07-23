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İzci: “Proje okulları ahlaki ve akademik başarının buluşma noktasıdır”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.07.2020 18:29 | Son Güncelleme

Adıyaman Anadolu İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Gaffari İzci, LGS sonrasında tercih yapacak öğrencilere seslendi.Gaffari İzci, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında imam hatip proje okullarının neden tercih edilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamada bulundu.İzci açıklamasında, “Ahlaki eğitim ve akademik başarının buluşma noktası proje okullarıdır.

İzci: “Proje okulları ahlaki ve akademik başarının buluşma noktasıdır”

Adıyaman Anadolu İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Gaffari İzci, LGS sonrasında tercih yapacak öğrencilere seslendi.
Gaffari İzci, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında imam hatip proje okullarının neden tercih edilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamada bulundu.
İzci açıklamasında, “Ahlaki eğitim ve akademik başarının buluşma noktası proje okullarıdır. Nezih, güvenilir ve destekleyici bir ahlaki eğitim ortamı, ders programları, müfredatı, ders saatleri, ders kitapları ve diploması ile fen ve sosyal bilimler lisesidir. Proje okulunu farkı sınavla ve sınırlı sayıda başarılı öğrenci, donanımlı, başarılı ve tecrübeli tercihli öğretmen kadrosu ile bünyesinde üç proje okulu programı yürütmektedir. Elli yıllık tecrübesi ile sahip olduğu güçlü fiziki ve kültürel alt yapısı
20 kişilik klimalı sınıflar, eğitim ortamları, laboratuvarlar ve diğer imkanları bulunuyor. Kesintisiz devam eden kaliteli akademik eğitim programları, TYT - AYT kursları, akademik kamplar, TÜBİTAK projeleri ve dershanem okulumda projesi ile yüzde yüz öğrenci ve veli memnuniyeti sunuyoruz.
Bu okullar ilim ve bilimin buluşma adresidir. Onun için bu manada imam hatip proje okulları emin güvenilir, nezih, destekleyici bir ortam sunmaktadır. Eğitim için en önemli şartlardan birisi güvenli eğitimdir.
Ders programları müfredatı itibariyle, imam hatip fen ve sosyal proje okulları fen lise programı demek, fen lisesi diploması demektir. Sosyal bilimler diploması ve dersleri demektir. Okulu tercih eden hiçbir öğrencimiz fen lisesi öğrencilerinden ders itibariyle geri kalmayacaktır.
Fen Lisesi’nde Matematik 6 saat ise bizde de 6 saattir. Proje okullarının farkı var. Biz şuanda 3 okulun programını aynı anda uyguluyoruz. Sınırlı sayıda öğrenci alıyoruz ve gerçekten başarılı bir öğrenci profili var. Değerli bir öğretmen ekibinin elinde yoğruluyor” diye konuştu.

İzci: “Proje okulları ahlaki ve akademik başarının buluşma noktasıdır”

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