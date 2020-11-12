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İZDES heyeti, Erzincan Valiliğine çalışma ziyaretinde bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Merkez Valisi Mevlüt Bilici başkanlığındaki heyet, Erzincan Valiliğine çalışma ziyaretinde bulundu.Gerçekleştirilen Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Merkez Valisi Mevlüt Bilici, Vali Mehmet Makas ile Valilik makamında bir süre görüştü.

İZDES heyeti, Erzincan Valiliğine çalışma ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Merkez Valisi Mevlüt Bilici başkanlığındaki heyet, Erzincan Valiliğine çalışma ziyaretinde bulundu.
Gerçekleştirilen Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Merkez Valisi Mevlüt Bilici, Vali Mehmet Makas ile Valilik makamında bir süre görüştü. Merkez Valisi Mevlüt Bilici, İZDES Projesi kapsamında, daha verimli ve hızlı bir hizmet sunumu için illerin ihtiyaçları ve taleplerine ilişkin durum analizi yaptıklarını ifade ederek, Erzincan’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
İZDES Projesi çerçevesinde Erzincan’da yapılacak çalışma programının verimli ve faydalı geçmesi dileğinde bulunan Vali Makas, ziyaretlerinden dolayı Merkez Valisi Bilici başkanlığındaki heyete teşekkürlerini iletti.

İZDES heyeti, Erzincan Valiliğine çalışma ziyaretinde bulundu

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