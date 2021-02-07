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İzin belgesi olmayan sürücüler affedilmiyor

07.02.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta emniyet ekipleri tarafından kurulan polis noktasında izin belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uygulanarak, geri gönderildi.Zonguldak’ta 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlanmasının son gününde tedbirler yine hat safhadaydı.

Zonguldak’ta emniyet ekipleri tarafından kurulan polis noktasında izin belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uygulanarak, geri gönderildi.
Zonguldak’ta 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlanmasının son gününde tedbirler yine hat safhadaydı. Emniyet ekipleri tarafından kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi üzerinde kurulan polis noktasında sürücüler tek yek durdurularak izin belgesine bakıldı. İzin belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uygulanarak geri gönderildi. Polis ekipleri izin belgesi olan sürücülere de sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00’de sona erecek.

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