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İzinli ekim alanından Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.10.2020 20:36 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde izinli ekim alanında Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı.Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ile 19 Mayıs İlçe Jandarma ekiplerince Yörükler Mahallesi’nde yapılan fiziki takip neticesinde, izinli Hint kenevir bahçesinden kubar esrar çaldıkları esnada 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Çuval içerisinde 5 kilo kubar esrarla suçüstü yakalanan İ.A, T.Ş ,C.A ve M.D.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde izinli ekim alanında Hint keneviri çalan 4 kişi tutuklandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ile 19 Mayıs İlçe Jandarma ekiplerince Yörükler Mahallesi’nde yapılan fiziki takip neticesinde, izinli Hint kenevir bahçesinden kubar esrar çaldıkları esnada 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Çuval içerisinde 5 kilo kubar esrarla suçüstü yakalanan İ.A, T.Ş ,C.A ve M.D. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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