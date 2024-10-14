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İzlanda deplasmanı büyüsünü sonunda bozduk! İkinci yarıda bulduğumuz gollerle İzlanda'dan lider dönüyoruz

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.10.2024 23:40
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı İzlanda’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan millilerimiz, peş peşe bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı. Bu skorla birlikte tarihimizde ilk kez İzlanda deplasmanından galibiyetle ayrıldık.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, daha önce 7 maçta sadece 1 kez berabere kalabildiği İzlanda deplasmanına çıktı. Zeminin çok kötü olduğu mücadeleyi millilerimiz müthiş bir özveriyle 4-2 kazandı. Gollerimiz; Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

MAÇ ERTELENEBİLİRDİ

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İzlanda'da yaşanan hava olayları nedeniyle saha zemini mücadeleden önce buz tuttu. Kullanılan kimyasalların ardından zemin, maç oynanabilir hale geldi fakat futbolcu sağlığı açısından iç açıcı bir zemin olmadı.

İKİNCİ YARIDA AÇILDIK, İLK KEZ KAZANDIK!

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İlk yarıda İzlanda karşısında 1-0 geriye düşen millilerimiz, ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte tarihimizde ilk kez İzlanda deplasmanından galibiyetle ayrıldık.

MONTELLA'DAN İYİSİ YOK!

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A Milli Takım tarihinde en az beş resmi maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim Vincenzo Montella (%67; 8/12)

LİDER GELDİK, LİDER DÖNDÜK

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Lider geldiğimiz İzlanda deplasmanından 3 puanla ayrılarak grupta 1. sıramızı koruduk.

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda Türkiye Hakan Çalhanoğlu
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