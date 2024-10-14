İzlanda-Türkiye maçında talihsiz penaltı! Dakikalar sonra Hakan Çalhanoğlu kendi kaderini kendisi düzeltti...

A Milli Takım, İzlanda karşısında 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi fakat gol sayılmadı.
Penaltı sırasında Hakan Çalhanoğlu'nun ayağı kaydı ve yanlışlıkla topa iki kez temas etti. Ağlara giden top bu sebeple gol değeri kazanmadı.
Bu talihsiz olaydan dakikalar sonra yeniden penaltı kazandık. Topun başına tekrardan Hakan Çalhanoğlu geçti. Bu kez daha kontrollü vuruş yapan Hakan, takımımızı 2-1 öne geçirdi.
Milot Rashica, Beşiktaş - Antalyaspor maçında kullandığı penaltıyı aynı şekilde gole çevirmiş ve sonrasında iptal edilmişti.