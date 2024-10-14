İzlanda-Türkiye maçında talihsiz penaltı! Dakikalar sonra Hakan Çalhanoğlu kendi kaderini kendisi düzeltti...

A Milli Takım, İzlanda karşısında 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi fakat gol sayılmadı.

KURAL İHLALİ YAPTI

Penaltı sırasında Hakan Çalhanoğlu'nun ayağı kaydı ve yanlışlıkla topa iki kez temas etti. Ağlara giden top bu sebeple gol değeri kazanmadı.

DAKİKALAR SONRA BİR PENALTI DAHA

Bu talihsiz olaydan dakikalar sonra yeniden penaltı kazandık. Topun başına tekrardan Hakan Çalhanoğlu geçti. Bu kez daha kontrollü vuruş yapan Hakan, takımımızı 2-1 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ AYNI DURUMU YAŞAMIŞTI

Milot Rashica, Beşiktaş - Antalyaspor maçında kullandığı penaltıyı aynı şekilde gole çevirmiş ve sonrasında iptal edilmişti.