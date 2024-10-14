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İzlanda-Türkiye maçında talihsiz penaltı! Dakikalar sonra Hakan Çalhanoğlu kendi kaderini kendisi düzeltti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.10.2024 23:14
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A Milli Takım'ın İzlanda karşısında attığı penaltı golü, kural ihlali nedeniyle iptal edildi. Hakan Çalhanoğlu'nun yaşadığı talihsiz andan dakikalar sonra yeniden penaltı kazandık. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu bu kez kontrollü bir şekilde topu ağlara gönderdi.

İzlanda-Türkiye maçında talihsiz penaltı! Dakikalar sonra Hakan Çalhanoğlu kendi kaderini kendisi düzeltti...
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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A Milli Takım, İzlanda karşısında 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi fakat gol sayılmadı.

KURAL İHLALİ YAPTI

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Penaltı sırasında Hakan Çalhanoğlu'nun ayağı kaydı ve yanlışlıkla topa iki kez temas etti. Ağlara giden top bu sebeple gol değeri kazanmadı.

DAKİKALAR SONRA BİR PENALTI DAHA

Bu talihsiz olaydan dakikalar sonra yeniden penaltı kazandık. Topun başına tekrardan Hakan Çalhanoğlu geçti. Bu kez daha kontrollü vuruş yapan Hakan, takımımızı 2-1 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ AYNI DURUMU YAŞAMIŞTI

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Milot Rashica, Beşiktaş - Antalyaspor maçında kullandığı penaltıyı aynı şekilde gole çevirmiş ve sonrasında iptal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Hakan Çalhanoğlu milli takım
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