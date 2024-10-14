İzlanda-Türkiye maçında yasadışı bahis skandalı yine patlak verdi! Panolarda hiçbir şey olmamışçasına her dakika dalgalandı...

İzlanda-Türkiye maçında da yasadışı bahis skandalı yer aldı. Cesurca milyonların izleyeceği maça reklam vermekten çekinmeyen Meritking firmasının adı panolara yansıdı.

REJİ İZLANDA'YA AİT

Gösterilen reklamlardan Türk rejisinin sorumlu olmadığı ve tamamen İzlanda'ya verilen reklamlardan kaynaklandığı öğrenildi. TV 8'de yayınlanan maça herhangi bir müdahale edilemediği için Türk futbolseverler yasadışı bahis reklamına maruz kaldı.

MAÇ OYNANIRKEN AÇIKLAMA GELDİ

Maçı anlatan spiker Alp Özgen, "Saha kenarında yer alan reklam panolarıyla alakalı tüm tasarruf İzlanda Futbol Federasyonu'na aittir. TFF ve TV 8'in bu konuyla hiçbir dahli yoktur." şeklinde açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

Yasadışı bahisin bu kadar bariz yer alması Türk tarafların tepkisini çekti. Yabanı ülkeye bile olsa bu kadar rahat, denetimsiz reklam verilebilmesi kafalarda soru işareti bıraktı.