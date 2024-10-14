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İzlanda-Türkiye maçında yasadışı bahis skandalı yine patlak verdi! Panolarda hiçbir şey olmamışçasına her dakika dalgalandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.10.2024 22:24
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’taki 4’üncü maçında İzlanda’ya konuk oldu. İzlanda rejisi tarafından kontrol edilen yayında gösterilen yasadışı bahis reklamları sosyal medyada gündem oldu.

İzlanda-Türkiye maçında yasadışı bahis skandalı yine patlak verdi! Panolarda hiçbir şey olmamışçasına her dakika dalgalandı...

İzlanda-Türkiye maçında da yasadışı bahis skandalı yer aldı. Cesurca milyonların izleyeceği maça reklam vermekten çekinmeyen Meritking firmasının adı panolara yansıdı.

REJİ İZLANDA'YA AİT

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Gösterilen reklamlardan Türk rejisinin sorumlu olmadığı ve tamamen İzlanda'ya verilen reklamlardan kaynaklandığı öğrenildi. TV 8'de yayınlanan maça herhangi bir müdahale edilemediği için Türk futbolseverler yasadışı bahis reklamına maruz kaldı.

MAÇ OYNANIRKEN AÇIKLAMA GELDİ

Maçı anlatan spiker Alp Özgen, "Saha kenarında yer alan reklam panolarıyla alakalı tüm tasarruf İzlanda Futbol Federasyonu'na aittir. TFF ve TV 8'in bu konuyla hiçbir dahli yoktur." şeklinde açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

Yasadışı bahisin bu kadar bariz yer alması Türk tarafların tepkisini çekti. Yabanı ülkeye bile olsa bu kadar rahat, denetimsiz reklam verilebilmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda Türkiye bahis
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