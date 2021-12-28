YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

28.12.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 28 Aralık saat 08.42'de, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir teknenin karaya yakın bir noktada battığı, düzensiz göçmenlerin kendi imkanlarıyla sahile çıktığı ve 2 düzensiz göçmenin denizde kaybolduğu bilgisinin üzerine, olay yerine 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Sığacık Körfezi Yağcılar mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede kara üzerinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı. Ekipler, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden 2 düzensiz göçmenin cesetleri, Seferihisar Devlet Hastanesine teslim edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda, kayıp düzensiz göçmen olmadığı bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldiLibya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:18
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Sardunya Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.