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İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, 32 göçmen ise yakalandı

21.06.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, 32 göçmen ise yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Motor arızası nedeniyle sürüklendiği belirtilen bottaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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