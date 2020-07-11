İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

"Şart olsun ki emeğinizi, terinizi yerde bırakmayacağız"

Çamönü köy meydanında üreticilere seslenen Başkan Soyer, pandemi döneminde hem üreticiyi desteklemek hem de desteğe ihtiyaç duyan ailelere dağıtmak üzere; enginar, bakla, marul, patates, bezelye aldıklarını belirterek, "Şimdi de 200 ton salatalık alıyoruz. ’Bu senin işin mi?’ diye soruyorlar. Evet kardeşim! Benim köylüm, çiftçim ürettiğinin karşılığını alamıyorsa, benim yaptığım asfaltın, köprünün kıymeti yok. Ürettiği salatalığın, döktüğü terin karşılığını alacak. Aksi takdirde ben o koltukta oturmam. Benim asli görevim budur. Şart olsun ki emeğinizi, terinizi yerde bırakmayacağız. Daha fazlasını, daha iyisini yapmak için hep yanınızda olacağız" dedi.

Soyer, "Pandemi süreci bize beyaz önlüklülerle eli nasırlıların çok önemli olduğunu gösterdi. Kendi kendine yeten bir ekonominin her şeyden daha çok önemli olduğunu gördük. Yediğimiz ekmek, kırdığımız yumurta... Asıl mesele beslenmekmiş, gıdaymış, üretmekmiş. Bizim köylümüz 50 kuruşa salatalığını satamazken, Almanya’daki, Hollanda’daki köylerde çiftçilere baktığımızda altlarında cipleri, havuzlu evleri var. Çocuklarının gelecek tasası yok. Yaşam standartları yüksek. Neden? Bizim çiftçimizden daha mı çok ter döküyorlar? Orada daha mı fazla güneş, su var? Toprağı daha mı bereketli? Hiçbiri değil. Yanlış ithalat politikalarının sonucu; bizi bu bereketli topraklarda çırak çıkarttılar. Bu değişecek, bu bir kader değil. Biz buna razı değiliz. Başka bir tarım mümkün" şeklinde konuştu.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çiftçinin yanında yer aldıklarını ve gereken desteği her zaman vermeye hazır olduklarını söyledi. Menderes Belediyesine ait 135 dönüm arsaya büyükşehir belediyesinin soğuk hava deposu ile paketleme tesisi kuracağını da müjdeleyen Kayalar, bunun üreticinin ihtiyacını karşılayacak önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Konuşmalarından ardından Başkan Soyer, Değirmendere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aykut Dikmen ile 200 tonluk salatalık alım sözleşmesini imzaladı.

Programa; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Yıldız Devran, Sancaklı, Çileme, Ataköy, Değirmendere, Karakuyu, Develi muhtarları, Çamönü Sulama Kooperatifi Başkanı İlyas Yılmaz, İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) yöneticileri ile bölge halkı katıldı.

Büyükşehir belediyesi, Menderes’in Sancaklı, Çileme, Çamönü, Değirmendere, Ataköy ve Dereli köylerindeki seralarda yetişen 200 ton salatalığı bir ay içinde desteğe ihtiyaç duyan ailelere ulaştıracak. Bu hafta metropoldeki 4 bin aileye ilk etapta 75 ton salatalık dağıtılacak.

