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İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk hizmet binasına döndü

15.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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30 Ekim’deki depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının tahliyesinin ardından Kemeraltı’ndaki 130 yıllık tarihi belediye binası yeniden hizmete alındı.

30 Ekim’deki depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının tahliyesinin ardından Kemeraltı’ndaki 130 yıllık tarihi belediye binası yeniden hizmete alındı. Kentin ilk belediye binası olmanın yanı sıra ulusal mücadele yıllarında Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı’na da ev sahipliği yapan emektar bina, tarihi misyonuna uygun şekilde başkanlık makamı olarak kullanılacak.
Ulusal mücadelenin en sıcak günlerinde Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı’nın çalışmalarının mekanı olan Kemeraltı Hisarönü bölgesindeki tarihi belediye binası, yeniden hizmetine girdi. 30 Ekim depreminde Konak’taki ana binasının hasar görmesinin ardından bu binayı tahliye eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet birimlerinin büyük bölümünü Kültürpark’taki fuar hollerine taşıdı.

Tarihi misyonuna uygun olarak kullanıma açıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in makamının da yer aldığı tarihi bina, İzmir’in ilk belediye binası olmasının yanında ulusal mücadelenin izlerini taşıması açısından da önem taşıyor. 1891 yılında dönemin valisi Halil Rıfat Paşa tarafından açılan yapı, uzun yıllar bu amaçla kullanılmış, 1970’li yıllarda belediyenin taşınmasından sonra boşaltılmıştı. 1995 yılında tamamlanan restorasyondan sonra T.B.M.M. Parlamenterler Evi olarak hizmet verdi. Yakın zamana kadar İzmir Büyükşehir Belediye bünyesinde “Çetin Emeç Sanat Galerisi” olarak faaliyet gösteren bina, şimdi yine tarihi misyonuna uygun olarak belediye başkanlığı hizmetlerine mekan olacak.

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