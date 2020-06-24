İzmir Büyükşehir Belediyesinden ilk defa yem desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği projesini Kınık’tan başlattı. Başkan Soyer, çiftçilere, “Siz kooperatif çatısı altında örgütlenin, ürününüzü almaya söz veriyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez Kınık’ta üreticilerin yüzünü güldürdü. Başkan Tunç Soyer, ilçeye bağlı 33 mahalledeki 260 üreticiye, toplamda 120 tonu bulan 2 bin 470 çuval süt yemi dağıttı. İlk kez verilen yem desteğinden, bir ile on arasında büyükbaş hayvanı bulunan köylüler faydalandı.

Poyracık Köy Meydanında düzenlenen dağıtım törende Başkan Soyer, korona virüsü salgınının henüz bitmediğine işaret ederek, dikkatli olunması, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Başkan Soyer, korona virüsÜ sürecinde ilçede yapılan yardım ve destekleri anlattı.

“Köylü milletin efendisi olmaktan çıkarsa, millet aç kalır”

Bugüne kadar 34 köyde 324 çiftçiye toplam bin 197 koyun, keçi ve koç dağıtımı yapıldığını anımsatan Tunç Soyer, büyükşehir olarak 66 üreticiye 256 adet arılı kovan, 124 adet de arısız kovan verildiğini söyledi. Arapdere Mahallesi’nde hayvanlara içme suyu sağlayacak göletin etüt çalışmalarını başlattıklarını da açıklayan Soyer, “Ağaçlandırma projesi kapsamında da bugüne kadar 240 bin 685 adet meyve fidanı dağıtımını gerçekleştirmiş olduk. Bunları ‘Biz ne güzel işler yaptık’ demek için söylemiyorum. Gördüğünüz gibi koyundan arıya, fidandan yeme kadar bir çok konuda destek olmaya çalıştık. Neden? Çünkü bu topraklarda eğer köylü milletin efendisi olmaktan çıkarsa, millet aç kalır. Onun için Mustafa Kemal Atatürk, ‘Köylü milletin efendisidir’ demiş” ifadelerini kullandı.