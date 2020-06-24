YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Büyükşehir Belediyesinden ilk defa yem desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesinden ilk defa yem desteği

İZMİR HABERLERİ  | 24.06.2020 17:50 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği projesini Kınık’tan başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği projesini Kınık’tan başlattı. Başkan Soyer, çiftçilere, “Siz kooperatif çatısı altında örgütlenin, ürününüzü almaya söz veriyorum” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez Kınık’ta üreticilerin yüzünü güldürdü. Başkan Tunç Soyer, ilçeye bağlı 33 mahalledeki 260 üreticiye, toplamda 120 tonu bulan 2 bin 470 çuval süt yemi dağıttı. İlk kez verilen yem desteğinden, bir ile on arasında büyükbaş hayvanı bulunan köylüler faydalandı.
Poyracık Köy Meydanında düzenlenen dağıtım törende Başkan Soyer, korona virüsü salgınının henüz bitmediğine işaret ederek, dikkatli olunması, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Başkan Soyer, korona virüsÜ sürecinde ilçede yapılan yardım ve destekleri anlattı.

“Köylü milletin efendisi olmaktan çıkarsa, millet aç kalır”
Bugüne kadar 34 köyde 324 çiftçiye toplam bin 197 koyun, keçi ve koç dağıtımı yapıldığını anımsatan Tunç Soyer, büyükşehir olarak 66 üreticiye 256 adet arılı kovan, 124 adet de arısız kovan verildiğini söyledi. Arapdere Mahallesi’nde hayvanlara içme suyu sağlayacak göletin etüt çalışmalarını başlattıklarını da açıklayan Soyer, “Ağaçlandırma projesi kapsamında da bugüne kadar 240 bin 685 adet meyve fidanı dağıtımını gerçekleştirmiş olduk. Bunları ‘Biz ne güzel işler yaptık’ demek için söylemiyorum. Gördüğünüz gibi koyundan arıya, fidandan yeme kadar bir çok konuda destek olmaya çalıştık. Neden? Çünkü bu topraklarda eğer köylü milletin efendisi olmaktan çıkarsa, millet aç kalır. Onun için Mustafa Kemal Atatürk, ‘Köylü milletin efendisidir’ demiş” ifadelerini kullandı.

Soyer’den üreticiye kooperatif çağrısı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarım politikasının dört başlığının bulunduğunu, bunlardan ilkinin yerli tohumu gün ışığına çıkarmak olduğu kaydeden Soyer, “en büyük hazinemiz” dediği atalık tohumları çoğaltacaklarını söyledi. Soyer, “Yerli tohumları yok ediyorlar, buna izin vermeyeceğiz. O tohumları yaşatacağız. Dört başlıktan bir diğeri de mutlaka tarım ürünlerini işleyeceğiz. Tarım ürünü sadece tarım ürünü olarak kaldığı sürece değerini bulmuyor. Katma değerini büyütecek şekilde işlememiz lazım. Siz kooperatif çatısı altında örgütlenin ne üretiyorsanız almaya söz veriyorum. Yeter ki, kooperatif çatısı altında örgütlenin" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yem çuvalları vatndaşlara dağıtıldı. Törene Ankara’da bulunan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer’i temsilen Kınık Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Özçam katıldı. Törende Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun da hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

İzmir Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.