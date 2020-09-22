İzmir Büyükşehir Belediyesine dört ödül birden

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında dört ödül birden kazandı.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının kazananları belli oldu. 35 üye belediyenin 102 projeyle başvurduğu yarışmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi dört ödüle birden layık görüldü. Sekiz projeyle yarışmaya katılan büyükşehir, "Sağlıklı Şehir Planlaması" kategorisinde “İzmir’de Sosyal Mesafe ve Bisiklet Yolları” ile ödül kazanırken, Sağlıklı Çevre kategorisinde “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”, Sağlıklı Yaşam kategorisinde “Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz” ve Sosyal Sorumluluk kategorisinde “Halkın Bakkalı” projeleri ile Jüri Özel Ödülünü aldı.

Ruşen Keleş’in başkanlığında toplandı

“Sosyal Sorumluluk”, “Sağlıklı Şehir Planlaması”, “Sağlıklı Yaşam” ve “Sağlıklı Çevre” kategorilerinde açılan yarışmada jüri “Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Sorumluluk” kategorisinden 9, “Sağlıklı Şehir Planlaması” kategorisinden 6, “Sağlıklı Yaşam” kategorisinden 8 ve “Sağlıklı Çevre” kategorisinden 13 projeyi değerlendirdi. “Büyükşehir İlçe Belediyeleri” ile “İl İlçe Belediyeleri” projeleri ise ayrı bir başlık altında yine dört kategoride değerlendirildi. Başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yaptığı yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar’dan oluştu.

Yarışmanın ödül töreninin ekim ayı içerisinde Edirne’de yapılması planlanıyor.



