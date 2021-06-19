İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, antrenör Namık Dalgakıran'ın sözleşmesini uzattı

İZMİR (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, antrenör Namık Dalgakıran ve 5 oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, antrenör Namık Dalgakıran ile oyuncular Refik Tuğyan, Nevzat Kerem Direk, Orhan Sirgeligil, Mert Gelgeç ve Bayram Kasırga'nın sözleşmelerinin yenilendiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ersan Odaman, geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanan takımın iskeletini koruduklarını kaydetti. Teknik kadrolarıyla yollarına devam ettiklerini aktaran Odaman, "Yeni sezonda da güçlü bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.
Antrenör Namık Dalgakıran da yeni sezonda başarılı olmak için mücadele edeceklerini kaydetti.
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