İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Rocasa Gran Canaria’yı ağırlayacak

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İspanyol Rocasa Gran Canaria ile İzmir'de karşılaşacak.

Celal Atik Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor-Rocasa Gran Canaria karşılaşmasında Kuzey Makedonya’dan hakemler Metodija Ilievski ile Mihajlo Ilievski görev yapacak.

Rövanş karşılaşması 16 Ocak Pazar günü Kanarya Adaları’nda oynanacak.

Avrupa kupalarında 43. maçını oynayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor daha önce çıktığı 42 karşılaşmada 18 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.



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