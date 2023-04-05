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İzmir Büyükşehir’in İZELMAN işçileri iş bıraktı

05.04.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine 3 saatlik iş bırakarak otobüslerde ve bazı iş yerleri dışında hizmet üretmedi.

İzmir Büyükşehir’in İZELMAN işçileri iş bıraktı

Belediye önünde eylem yapan işçiler, sendikanın yüzde 75’lik zam talebini yineledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerden İZELMAN’da bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmıştı. Bunun üzerine Genel İş İzmir 1 ve 3 No’lu Şubeler sakal bırakma, sivil kıyafetle çalışma ve kokart takma eylemine başlamıştı. Sendikanın yüzde 75’lik zam talebine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 36,5’luk zam önerisinde bulunmuştu. Taraflar arasındaki anlaşmazlık devam edince işyeri temsilcileri 3 saatlik iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. 7 bin işçinin çalıştığı şirkette, ESHOT şoförleri ile itfaiye, anaokulu, Eşrefpaşa Hastanesi acil birimi, aş evleri ve otoparklarda çalışanlar dışındaki işçiler iş bıraktı. Öte yandan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark içindeki hizmet birimi önünde eylem yaptı. İşçiler “Sadaka değil toplu sözleşme”, “İş ekmek yoksa barış da yok” sloganlarını attı.

“MASUM BİR UYARI”

Büyükşehir hizmet birimi önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Genel İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Faruk Saral, “İş 1 ve 3 No’lu şubeler olarak içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar çerçevesinde makul denilebilecek bir toplu sözleşme taslağı hazırladık. 4 aydır süren görüşmelerde önemli ölçüde yol kat ederek emeğimizin değerini yüceltecek seviyeye geldik. Ancak geldiğimiz noktada özellikle taban ücretlerimiz konusunda arzu ettiğimiz ciddiyeti maalesef göremedik. Ekmek mücadelesi, emek mücadelesi ciddi iştir. Bu ciddiyeti göstermek adına 1 ve 3 No’lu şubelere bağlı birimlerdeki İZELMAN emekçileri olarak bugün saat 07.00-10.00 arasında üretime ara verdik. Emekçi arkadaşlarımız birimlerine normal saatlerde giderek kartlarını bastılar ancak üretimde bulunmadılar. Bu vesileyle tüm tarafların ciddiyetimizin farkına varmalarını umuyoruz. Bugün yaptığımız eylem deryada yalnızca bir damla. Biz istemesek de şayet şartlar bizi mecbur bırakırsa bu damlaları durmak bilmez çağlayanlara dönüştürme gücümüzün olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunun masum bir uyarı olduğuna dikkat çekiyoruz ama bugünkü uyarıların dikkate alınmaması halinde yaptırıma evrilebileceğini hatırlatmayı görev biliyoruz” dedi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmesinde son 60 günlük süreç geçtiğimiz günlerde başladı. Bu süreçte taraflar anlaşmaya varmazsa işçiler greve çıkacak.

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