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İzmir Demokrasi Üniversitesi yüzde 100 canlı eğitime geçiyor

İZMİR HABERLERİ  | 20.03.2020 17:51 | Son Güncelleme

İzmir Demokrasi Üniversitesi, korona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen derslerin 23 Mart Pazartesi günü itibari ile yüzde 100 canlı olarak uzaktan eğitimle işleneceğini duyurdu.Dünyanın birçok ülkesinde görülen ve Türkiye’de de giderek yaygınlaşan korona virüsüne önlem olarak üniversiteler eğitimlerine ara vermişti.

İzmir Demokrasi Üniversitesi yüzde 100 canlı eğitime geçiyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi, korona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen derslerin 23 Mart Pazartesi günü itibari ile yüzde 100 canlı olarak uzaktan eğitimle işleneceğini duyurdu.
Dünyanın birçok ülkesinde görülen ve Türkiye’de de giderek yaygınlaşan korona virüsüne önlem olarak üniversiteler eğitimlerine ara vermişti. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun tavsiyesi üzerine harekete geçen üniversiteler, ara verilen eğitimlerin sürdürebilmesi amacıyla uzak eğitime geçilmesini planladı.
Şu ana kadar 129 devlet üniversitesinin 8’i yüzde 100 canlı, 10’u canlı olmayan, 18’i ise canlı ve canlı olmayan karma şeklinde uzaktan eğitime geçtiklerini ilan etti. İzmir Demokrasi Üniversitesi de, uzaktan eğitimde yüzde 100 canlı eğitime geçen üniversitelerden biri olduğunu duyurdu.

"Tüm öğrencilerimizi sağlıkla evlerinde kalıp eğitimimizi takibe davet ediyoruz"
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 23 Mart Pazartesi itibariyle derslerin işleneceğini ifade ederek, "Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizin de karşı karşıya olduğu bu olumsuz koşullar karşısında, üniversiteler olarak görevlerimizi itinayla sürdürerek öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamasını amaçlamaktayız. Bu nedenle, İzmir Demokrasi Üniversitesi olarak 23 Mart Pazartesi gününden itibaren etkileşimin en yoğun olduğu ve öğrencilerimizin evde sağlıklı bir şekilde kalmasını teşvik eden yüzde 100 canlı uzaktan eğitime başlıyoruz. İki yıl önce kurmuş olduğumuz uzaktan eğitim alt yapımız ile Yüksek Öğretim Kurumundan gelen uzaktan eğitim sistemine geçilmesi tavsiyesi üzerine derhal faaliyete geçilmiş, öncelikle tüm öğretim üyelerimizin konu ile ilgili eğitimleri tamamlanmıştır" dedi.
Rektör Tunçsiper, şöyle devam etti:
"Üniversitemizde var olan ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm bölüm ve programlarımızın mevcut dersleri için hafta içinden itibaren sanal sınıflar oluşturularak deneme dersleri gerçekleştirilmiştir. 23 Mart Pazartesi itibari ile tüm öğrencilerimizin evde kalıp yüzde 100 canlı yayında derslerimize katılmalarını temenni ederek, eğitime kaldığımız yerden devam etmeye başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm öğrencilerimizi sağlıkla evlerinde kalıp eğitimimizi takibe davet ediyoruz" dedi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi yüzde 100 canlı eğitime geçiyor

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Başgöl Eczanesi
Balcova
Şifa Eczanesi
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Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Dost Eczanesi
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