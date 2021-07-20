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İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da acemi kasaplar hastanelik oldu

20.07.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da acemi kasaplar hastanelik oldu

İZMİR/DENİZLİ/UŞAK/AYDIN (AA) - İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İzmir'deki kurbanlık satış ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmeye çalışan ve bıçakla yaralanan bazı vatandaşlar da hastanelere başvurmaya başladı.

Gaziemir ilçesinde bacağından yaralanan 28 yaşındaki Yakup Oylu, yakınlarının yardımıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu edilen Oylu, AA muhabirine, bir anlık dalgınlıkla bıçakla kestiği bacağına dikiş atıldığını söyledi.

Öte yandan kent genelinde zabıta ekipleri, cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol kenarları gibi alanlarda kurban kesimine yönelik denetim başlattı.

Belirlenen kesim yerleri dışında kurban kesen veya atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara Kabahatler Kanunu kapsamında 204 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

- Denizli'de hastanelere 124 başvuru

Denizli'de de kurban kesimi sırasında yaralanan 124 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bıçak kesikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar, tedavileri yapılarak taburcu edildi.

Öte yandan Merkezefendi ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), yaşamını yitirdi.

İlbade Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kurban kesen Korkmaz, fenalaşması üzerine ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korkmaz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

- Boğa saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'da kurban keserken yaralanan 22 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Vatandaşların büyük bölümü ayakta tedavi edilirken ismi alınamayan bir kişi, boğa tarafından ve bıçakla yaralanma şikayetiyle, ambulansla getirildiği Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Uşak'ta da hastanelerin acil servislerine acemi kasap yaralanmaları nedeniyle başvurular başladı.

Kurban keserken yaralanan ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran İslam Kocagöz, et parçalarken elindeki satırı kaydırıp elini kestiğini belirterek, "Hastanede elime 5 dikiş atıldı. Kurbanla uğraşan herkes dikkatli olsun, bir anlık dikkatsizlik böyle şeylere neden oluyor" dedi.

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