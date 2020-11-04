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İzmir Depreminde görev yapan Edremitli kahramanlar unutulmadı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.11.2020 12:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi Edremit Belediye Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi Edremit Belediye Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında ilk olarak İzmir Depreminde görev yapmış arama kurtarma ve sağlık ekiplerindeki Edremitli görevliler unutulmadı.
Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantı, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan gündemi görüşmeden önce, Edremit halkı ve Edremit Belediye Meclisi adına İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve İzmirli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İzmir depreminde görev yapan ve 65 saat enkaz altında kalan Elif bebeğe ilk müdahaleyi yapan ekibin içinde yer alan Edremitli ’Balıkesir 112 Acil Tıp Teknisyeni’ Metin Atik’e Edremit halkı adına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Metin Atik İzmir’deki görevine devam ettiği için plaketi ve meclis üyelerinin ortak kararıyla hediye edilen cumhuriyet altınını babası Ramazan Atik aldı. Başkan Arslan aynı zamanda Edremit İtfaiye Grup Amirliği’nde çalışan ve İzmir’de arama kurtarma çalışmalarında ciddi katkıda bulunan Edremit Belediye Meclis Üyesi Sedat Osmanoğlu’na da Edremit halkı adına teşekkür etti.

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