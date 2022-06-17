İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında 3 sanığa ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı B Blok'una ilişkin açılan davada 2'si tutuklu 3 sanığa hapis cezaları verildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ve yapı müteahhidi Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Gündüz Uysal ile firari sanık Bedriye Işıldak duruşmaya gelmedi.

Geçen celse mütalaa için süre isteyen savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Son savunmaları alınan yapı müteahhidi Çetin Doğan, kararla tahliyesini talep ederek "Binayı en iyi şekilde yaptım. Kalitesiz malzeme kullanmadım. Rahatsızlıklarım var ve çok kötü durumdayım. Ev hapsine de razıyım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ise projenin belediye tarafından kontrol edilip onaylandığını, projede sorun olmadığını savundu.

- 18 yıla kadar hapis cezası

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda yapı fenni mesulü firari Bedriye Işıldak'ın dosyasının ayrıldığını bildirdi.

Heyet, tutuklu sanıklardan yapı müteahhidi Çetin Doğan'ı 18 yıl, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'yı 12 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti iki sanığın, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanık sürveyan Gündüz Uysal'a ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

- Davanın geçmişi

İzmir'deki deprem sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nın B Blok'unun tamamen yıkılması sonucu 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Doğanlar Apartmanı için 4 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan dava açılmıştı.

Cumhuriyet savcısı 28 Mart'taki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, firari sanık Bedriye Işıldak'ın dosyasının ayrılmasını, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ve müteahhit Çetin Doğan'ın "olası kasıtla adam öldürmek" suçundan ayrı ayrı 15 kez, sürveyan Gündüz Uysal'ın da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Bir önceki celsede mahkemeye atanan savcı, dosyayı incelemek ve yeni mütalaa için süre talep etmişti.

