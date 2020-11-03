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  4. İzmir depreminin ardından Büyükçekmece’de hasarlı binaların yıkımına devam edildi

İzmir depreminin ardından Büyükçekmece’de hasarlı binaların yıkımına devam edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.11.2020 11:10 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de geçtiğimiz yıl meydana gelen 5.8’lik Silivri depreminin ardından hasarlı binanın yıkımı yapıldı.

Büyükçekmece’de geçtiğimiz yıl meydana gelen 5.8’lik Silivri depreminin ardından hasarlı binanın yıkımı yapıldı. Binanın yıkımını yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin sorumluluklarını depremle ilgili çalışmalarını eleştirerek, “İBB Meclisi büyük bir vebal ve sorumluluk altındadır” dedi.
İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları bir kez daha dikkat çekti. 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan 7 ayrı binada yıkım çalışmaları başladı. Yıkımı yapılan binalardan birisinin geçtiğimiz yıl Eylül ayında Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde hasar gören ve boşaltılan 34 yıllık bina oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akgün, yetkililerden bilgiler aldı. Akgün, binaların yapımı sırasında dışarıya sarkan çıkmaların da büyük risk oluşturduğunu söyleyerek, “Binanın altında bir 80’lik bir çıkma var. Bu binaların altındaki çıkmaları 11 sene önce kaldırarak binaların mukavemetini artırdık. Türkiye’nin tamamında bizim 11 sene önce başlattığımız bina çıkmalarını ortadan kaldırarak binalara az veya çok zarar veren bu çıkma meselesinin halletmemiz lazım. Çıkması olan binalara ruhsat vermiyoruz” dedi.
İzmir’deki depremde hasar alan binaların birçoğunda çıkma tabanlar olduğunu hatırlan Akgün, “Binanın yıkılmasına sebebiyet veriyor bu çıkmalar. Binaların ayakta durması daha zor oluyor. Aşağısı dar yukarısı geniş oluyor. Yükler deprem hareketi ile sağa sola basmaya başladığında bu çıkmalar binaların aleyhine oluyor. Türkiye’de bu sistemin oluşturulması şart” diye konuştu.

“İBB Meclisi büyük bir vebal ve sorumluluk altındadır”
Akgün, sahil kesiminde bulunan mahallerinin planlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinden geçiremediklerini ifade ederek, “ Biz yüksek kat ya da gökdelen istemiyoruz. Yatay yapılaşmayı sürdüren bir belediye olarak İBB meclisini göreve davet ediyorum. İBB Meclisi büyük bir vebal ve sorumluluk altındadır. Bize İstanbullu, İstanbul’u depreme hazırlayın trafiğe hazırlayın diye oy vermiştir ama İBB meclis üyeleri 600 saat konuştuysa bunun 595 saati kendi siyasi menfaati ve karşılıklı horoz dalaşı şeklinde geçmiştir. Mecliste İstanbul depremi ile ilgili herhangi bir faaliyet bugüne kadar olmamıştır. Ancak plan ve büro çalışmaları devam ediyor; ancak meclisin en önemli görevi alabildiğine hızlı davranarak plan sorunu olan yerlerde planları bitirmeli ve halkın önünü açmalıdır. Örneğin Büyükçekmece Kumburgaz sahilinde vatandaşlarımız öldüğü zaman bunun direkt sorumlusu İBB Meclisidir. Horoz dövüşünden başka bir şey yapmayan İBB Meclisinin bu tutumundan vazgeçmesi ve İstanbul halkının beklentilerine cevap vermesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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