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İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 23:47 | Son Güncelleme

Cuma günü meydana gelen depremin ardından İzmir’de gece gündüz çalışan AFAD üyeleri Kuşadası’nda misafir ediliyor.Edinilen bilgiye göre, Seferihisar açıklarında geçtiğimiz günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından olay yerine hemen intikal ederek gece gündüz dinlenmeden her taşın altına bakarak bir can daha fazla kurtarmak için fedakarca arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa AFAD üyesi 45 kişi ile Erzurum AFAD üyesi 25 kişi olmak üzere toplam 70 AFAD üyesi Kuşadası’nda misafir ediliyor.

İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor

Cuma günü meydana gelen depremin ardından İzmir’de gece gündüz çalışan AFAD üyeleri Kuşadası’nda misafir ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Seferihisar açıklarında geçtiğimiz günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından olay yerine hemen intikal ederek gece gündüz dinlenmeden her taşın altına bakarak bir can daha fazla kurtarmak için fedakarca arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa AFAD üyesi 45 kişi ile Erzurum AFAD üyesi 25 kişi olmak üzere toplam 70 AFAD üyesi Kuşadası’nda misafir ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasındaki gece gündüz ve aralıksız çalışmaları sonucu önemli başarılara imza atan AFAD üyelerinin 1 hafta boyunca Kuşadası’nda Comfort Ada Clas Otel’de konaklayacağı açıkladı.

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