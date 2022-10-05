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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezonu Macar şef Varga ile açıyor

05.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orkestra Müdürü Özge Tanrıver: - "Bizim her konsere gelen sabit bir seyirci kitlemiz var. Onların haricinde asıl hedefimiz gençlere ulaşmak"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) 2022-2023 sezonuna dünyaca ünlü Macar sanatçı Gilbert Varga şefliğindeki konserle "merhaba" diyecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 7 Ekim'de düzenlenecek konserde yine uluslararası çapta ün yapmış Alman piyanist Severin von Eckardstein solist olarak sahne alacak.

Severin, konserde Edvard Grieg'in La Minör Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.

Açılış konserinin ikinci bölümünde de İZDSO, Antonin Dvorak'ın "Yeni Dünya" olarak bilinen 9. Senfonisi'ni müzikseverlerle buluşturacak.

İZDSO, sezon boyunca Gürer Aykal, Gülsin Onay, Johannes Moser, Kerson Leong, Soyoung Yoon, Michal Nesterowicz, Svetlin Roussev, Yeol Eum Son, Bruno de Sa, Nayden Todorov, Aniello Desiderio, Naoko Shimizu, Özgür Aydın, Nil Venditti, Gökhan Aybulus, Jamal Aliyev'in de aralarında olduğu gibi şef ve solistleri ağırlayacak.

Sezon, 26 Mayıs 2023'te kapanış konseriyle son bulacak.

- Dünyaca ünlü şef Varga'dan övgü

Babası ünlü kemancı Tibor Varga'dan 4 yaşında aldığı keman eğitimi ile müzik kariyerine başlayan, Almanya ve Fransa'daki birçok orkestranın şefliğini üstlenen Gilbert Varga, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile açılış konseri öncesi prova yaptı.

Gilbert Varga, AA muhabirine, Türkiye'ye daha önce de konserler için geldiğini, yeniden bir organizasyon için İzmir'de bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Varga, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin kaliteli bir salona sahip olduğunu, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın da çok iyi bir performans gösterdiğini dile getirdi.

İzmir'de sezona enerjik bir başlangıç yapacaklarına inandığını anlatan Varga, müzikseverleri konsere davet etti.

- Yeni sezonda hedef kitle gençler

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Özge Tanrıver de orkestranın 48. kuruluş yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda, güzel bir program hazırladıklarını belirtti.

Sezon açılışında dünyaca ünlü şef Varga'nın yönetiminde orkestranın, seyircilerin dinlemekten büyük keyif alacağı eserleri seslendirileceğini anlatan Tanrıver, "Sezon süresince yine büyük isimleri ve yurt dışında bizleri temsil eden Türk gençlerimize yer vermeye özen gösteriyoruz." dedi.

Tanrıver, İzmirli sanatseverleri keyifli bir sezonun beklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim her konser gelen sabit bir seyirci kitlemiz var. Onların haricinde asıl hedefimiz, gençlere ulaşmak. Gençlere yönelik çalışmamızı, sezon konserlerimizi sürdüreceğiz. Eğitim konserleriyle de gençlere ulaşmaya çalışacağız. Orkestramızın bünyesinde bulunan ve gönüllü olarak çalışan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu da eğitim konserlerini sürdürecek. Geleceğimizi gençlerin oluşturduğu düşüncesiyle çalışıyoruz."

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