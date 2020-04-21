İzmir Ekonomi’den 100. yıla özel proje

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), milletçe tüm zorlukların üstesinden gelerek başarıya ulaştığımız Milli Mücadele sürecini, fotoğraf ve bilgilerle anlatmak amacıyla başlattığı “Milli Mücadele Günlüğü” projesi kapsamında, özel bir ajanda hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılında hazırlanan ajandanın 1920 yılındaki tüm tarihi gelişmeleri gün gün anlattığını söyleyen İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Milletimizin, hepimize ilham veren dik ve onurlu duruşunu çok özel fotoğraflarla sunan ajandamız, ilk olma özelliği taşıyor” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, yakın tarihe ışık tutan “Milli Mücadele Günlüğü” projesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Kasım 1918’de sarf ettiği “Geldikleri gibi giderler” sözünden 100 yıl sonra başladı. 13 Kasım 1918 ile 29 Ekim 1923 arasında yaşanan tüm gelişmeleri; seminer, toplantı, sergi ve sosyal medya aracılığıyla paylaşmak amacıyla hayata geçirilen projede, Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının arşivinden yararlanıldı. Cumhuriyetin ilanına kadarki süreçte yaşananların günbegün anlatıldığı ve 2023’e kadar sürdürülmesi hedeflenen proje, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kurulduğu 1920 yılına yönelik özel bir ajandayla taçlandırıldı. İEÜ’lü akademisyen ve öğrencilerin yürüttüğü çalışma kapsamında, 100 yıl öncesindeki tarihi gelişmeler tüm gerçekliğiyle aktarıldı.

“Fedakarlık ve kahramanlığı gençlerimize anlatıyoruz”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, bağımsızlığımızın büyük fedakarlık ve mücadele sonucunda elde edildiğinin gençlere anlatılması açısından projeye çok önem verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Aşkar, “Tarihimiz, her anlamda bize güç ve ilham veriyor. Atalarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık destanı yazarak cennet vatanımızı bizlere emanet etti. Ülkemizin gelişimini sürdürmesi için donanımlı, bilim ve aklı kendisine rehber edinmiş bireyler yetiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ancak bunları yaparken gençlerimize tarihimizi ve millet olarak ‘imkansız’ denileni nasıl başardığımızı anlatmanın da gerekli olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizin, bu vatanın ne kadar uzun ve zor bir mücadele sonunda elde edildiğini anlamalarını, hissetmelerini sağlamak amacıyla projemizi hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına kadar projemizi devam ettireceğiz. Milli Mücadele sürecini de bu sayede her daim hatırlamış olacağız” diye konuştu.