İzmir Ekonomili gençlerden ‘geri dönüşüm’ için iki proje

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, evsel katı atıkların ayrıştırılarak geri kazanıma yönlendirilmesi amacıyla bir ilçe belediyesi için iki iletişim kampanyası geliştirdi. Lise öğrencilerinde farkındalık oluşturulması için “Bil, Ayrıştır, Kazan” isimli bir turnuva önerisinde bulunan İzmir Ekonomili gençler, ilköğretim öğrencileri için hazırladıkları “Atıkları Kahramanın Yap” isimli projede ise, evsel atıklardan yapılan oyuncakların özel bir sergide İzmirlilere sunulabileceğini iletti.

İEÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencileri, titizlikle geliştirdikleri projeleri, belediye başkanının açılış konuşması yaptığı online platformda jüriye sundu. İEÜ’lü gençlerin, “Halkla İlişkiler Kampanyası” dersi kapsamında, dijital ortamda fikir alışverişinde bulunarak hazırladığı projeler, belediye başkanından tam not aldı.

"Topluma faydalı, etkili projeler"

İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Aksoy, hazırlanan projelerin etkili ve uygulanabilir olduğuna dikkat çekti. Dr. Aksoy, “Öğrencilerimize teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de sunuyoruz. Bu sayede gençlerimiz kendilerini geliştiriyor, derslerde edindikleri bilgileri projeye dönüştürmüş oluyor. Benim ve Tribeca İletişim Danışmanlık Başkanı Öğretim Görevlisi Cem İlhan’ın verdiği ders kapsamında öğrencilerimiz, belediye için özel kampanyalar hazırladı. Katı atıkların geri kazanımı; doğamız, geleceğimiz ve sağlığımız için çok önemli. Öğrencilerimiz, özellikle bu konuya dikkat çekerek, etkili çalışmalar hazırladı. Lise ve ilköğretim çağındaki gençlerde farkındalık oluşması üzerine yoğunlaştı” dedi.