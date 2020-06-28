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İzmir Ekonomili gençlerden ‘geri dönüşüm’ için iki proje

İZMİR HABERLERİ  | 28.06.2020 10:21 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, evsel katı atıkların ayrıştırılarak geri kazanıma yönlendirilmesi amacıyla bir ilçe belediyesi için iki iletişim kampanyası geliştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, evsel katı atıkların ayrıştırılarak geri kazanıma yönlendirilmesi amacıyla bir ilçe belediyesi için iki iletişim kampanyası geliştirdi. Lise öğrencilerinde farkındalık oluşturulması için “Bil, Ayrıştır, Kazan” isimli bir turnuva önerisinde bulunan İzmir Ekonomili gençler, ilköğretim öğrencileri için hazırladıkları “Atıkları Kahramanın Yap” isimli projede ise, evsel atıklardan yapılan oyuncakların özel bir sergide İzmirlilere sunulabileceğini iletti.
İEÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencileri, titizlikle geliştirdikleri projeleri, belediye başkanının açılış konuşması yaptığı online platformda jüriye sundu. İEÜ’lü gençlerin, “Halkla İlişkiler Kampanyası” dersi kapsamında, dijital ortamda fikir alışverişinde bulunarak hazırladığı projeler, belediye başkanından tam not aldı.

"Topluma faydalı, etkili projeler"
İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Aksoy, hazırlanan projelerin etkili ve uygulanabilir olduğuna dikkat çekti. Dr. Aksoy, “Öğrencilerimize teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de sunuyoruz. Bu sayede gençlerimiz kendilerini geliştiriyor, derslerde edindikleri bilgileri projeye dönüştürmüş oluyor. Benim ve Tribeca İletişim Danışmanlık Başkanı Öğretim Görevlisi Cem İlhan’ın verdiği ders kapsamında öğrencilerimiz, belediye için özel kampanyalar hazırladı. Katı atıkların geri kazanımı; doğamız, geleceğimiz ve sağlığımız için çok önemli. Öğrencilerimiz, özellikle bu konuya dikkat çekerek, etkili çalışmalar hazırladı. Lise ve ilköğretim çağındaki gençlerde farkındalık oluşması üzerine yoğunlaştı” dedi.

Çalışmalar sürecek
Projelere ilişkin bilgi veren Dr. Aksoy, “Belediyeye sunulan projelerden ilki, lise öğrencilerini hedefliyor ve sürdürülebilir bir dünya için gençlerin aktif rol almasını amaçlıyor. Projenin odağında, ilçedeki liseler arasında haziran-ekim ayları arasında ‘Bil, Ayrıştır, Kazan’ adlı bir turnuva düzenlenmesi yer alıyor. Bir diğer proje ise, ilköğretim öğrencileri için. ‘Atıkları Kahramanın Yap’ adlı projede öğrencilerin, evsel atıklardan oyuncak tasarlamaları ve bunların sergilenmesi amaçlanıyor. Projelerde sosyal medyanın da kreatif ve aktif biçimde kullanılması gerektiği, belediyeye iletildi. Belediye yetkilileri de hazırlanan iletişim kampanyalarını çok beğendi. Bundan sonra da öğrencilerimizle, toplum olarak yaşadığımız sorunlara farklı bakış açılarıyla çözümler getiren projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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