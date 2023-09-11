YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Fuarı’nda Bayraklı Belediyesi projeleriyle dikkat çekti

İzmir Fuarı’nda Bayraklı Belediyesi projeleriyle dikkat çekti

11.09.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılan Bayraklı Belediyesi, modern standı ve projeleriyle dikkat çekti.

İlçenin tarihine özgü Smyrna figürleriyle donatılan, kültür-sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapan stant, binlerce ziyaretçi ağırladı.
Türkiye’nin en köklü organizasyonu olma özelliği taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 92’nci kez gerçekleşti. Smyrna Höyüğü’nde sergilenen sütunların figürleri ile zenginleştirilen Bayraklı Belediyesi standındaki gösteriler ve şovlar beğeni kazandı. Binlerce ziyaretçinin gezdiği fuarda Bayraklı standı, etkinlikleri ve projeleriyle bu yıl da farkını ortaya koydu.

Doğançay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin gıda ürünleri sergilendi. Proje ve çalışmaların tanıtıldığı stantta, Bayraklı Emek Dünyası Kadın Kooperatifi üyeleri de el emeği, göz nuru ürünlerini beğeniye sundu. Fuar kapsamında gerçekleştirilen kültür-sanat ve spor etkinlikleri ilgiyle izlendi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bu yıl da İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yerimizi alarak İzmir’in kalbi Bayraklı’nın, potansiyelini ve projelerimizi tanıttık. Binlerce ziyaretçinin uğradığı standımızda vatandaşlarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Fuar süresince bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lapseki’de 3 bin 795 öğrenci ders başı yaptıLapseki’de 3 bin 795 öğrenci ders başı yaptı
Isparta’da 88 bin 14 öğrenci ders başı yaptıIsparta’da 88 bin 14 öğrenci ders başı yaptı
Tekne bakımında elektrik akımına kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralıTekne bakımında elektrik akımına kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:35
Yatsı
20:53

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Pinar eczanesi
Bayrakli
Akman eczanesi
Menemen
Akyürek eczanesi
Balcova
Bornova mavi eczanesi
Bornova
Yazicioğlu eczanesi
Karsiyaka
Yazal eczanesi
Aliaga
Büyük eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.