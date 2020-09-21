İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi: "Gönül rahatlığıyla evlatlarınızı okula gönderebilirsiniz"

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için seyreltilmiş uygulamalarla başlatılan yüz yüze eğitimin heyecanı İzmir’de de yaşandı. Yüz yüze eğitimin ilk gününde, velilerinde en az öğrenciler kadar heyecanlı oldukları gözlenirken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Gönül rahatlığıyla evlatlarınızı okula gönderebilirsiniz. Çocuklarımız emin ellerde" dedi.

Türkiye genelinde başlatılan yüz yüze eğitim heyecanı, İzmir’de de yaşandı. 21-25 Eylül haftasında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uygulanacak olan uyum programında, haftada bir gün 30’ar dakikalık 5 ders saati ile 10 dakikalık teneffüsler yer alıyor. Sınıf mevcudunun fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak bölündüğü programda her öğrenci, kendisi için ayrılan sıraya otururken, uyum programı etkinliklerinde öğrenciler, sağlıklı yaşam ve temizlik kuralları ile ilgili bilgilendiriliyor.

Ayrıca, zorunlu haller dışında okullarda ziyaretçi kabul edilmeyeceği, teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmelerin yapılacağı ifade edildi.

İzmir’de de heyecan vardı

Öte yandan, pandemi sebebiyle sadece okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için seyreltilmiş uygulamalarla gerçekleştirilen yüz yüze eğitim için Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda uyum haftası töreni düzenlendi. Tüm sağlık tedbirlerinin alındığı törende veliler, açılış törenini uzaktan izledi. Okul girişine yerleştirilen ünitede ellerini dezenfekte eden minik öğrenciler, İstiklal Marşının okunmasının ardından sınıflara geçti.

Törene katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, okul bahçesi dışında bulunan velilerle sohbet ederek onların heyecanını paylaştı. Ömer Yahşi, sınıflarda tam katılım olması sebebiyle kendilerine duydukları güven için velilere teşekkür ederek, "Gönül rahatlığıyla evlatlarınızı okula gönderebilirsiniz. Çocuklarımız emin ellerde. Bizim için onların sağlığı ve güvenliği her şeyden önce geliyor. Hiç kuşkusuz bu günler de geçecek ve çocuklarımız, milletimizin göğsünü kabartacak başarılara imza atmaya devam edecektir” dedi.

İzmirli velilerde, çocuklarını gönül rahatlığıyla öğretmenlerine emanet ettiklerini dile getirdi.

Zeytin fidanları dikildi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün üç yıl önce başlattığı ve her sene okul açılışında tekrarlanan geleneksel fidan dikim etkinliği bu yıl da gerçekleştirildi. Çocukların doğayla ve toprakla iç içe büyümesi gerektiğini belirten Yahşi, uyum haftasına başlayan miniklerle birlikte okul bahçesinde zeytin fidanları dikerek fidanları suladı. Bahçedeki organik tarım atölyesinde öğrencilerle birlikte zeytin fidanları diken İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Yahşi, okul bahçesinde öğrencilerin bakımını üstlendiği ve köpek, tavuk, horoz, tavşan gibi pek çok hayvanın bulunduğu yaşam alanını da ziyaret etti.

Okul öğretmenleriyle de bir araya gelen Yahşi, “Beden ülkesinin başkenti olan kalbi diri tutacak olan öğretmenlerdir. Onları toprakla buluşturacak olan, onlara doğayı sevdirecek olan sizlersiniz. Çocuklara gösterdiğimiz sevginin ve ilginin yerini hiçbir şey tutamaz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin çocuklarımızın, öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla bir arada okullarında eğitim görmesi en güzelidir” şeklinde konuştu.

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