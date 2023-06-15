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İzmir itfaiyesi, Bayraklı Tünelleri'ndeki tır yangınına ilişkin raporunu hazırladı

15.06.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 29 Mayıs'ta, Bayraklı Tünelleri'nde 39 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmasına neden olan tır yangınına ilişkin raporunu tamamladı.

Raporda, yangının seyir halindeki tırın çekicisinin motor kısmında başladığının tespit edildiği belirtildi.

Güvenlik kamerası kayıtları, şoförün ifadesi ve yapılan inceleme sonucu, yangının aracın motor kısmında bulunan elektrik kablolarında eskime, aşınma, aşırı yüklenme gibi bir nedenle oluşan kısa devrenin, kablo izolasyonunu tutuşturması sonucu çıkmış, çevresindeki hortumlara, devamında da çekici ve dorseye sirayet etmiş olabileceği kanaatine varıldığı ifade edildi.

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde 29 Mayıs'ta bir tırda yangın çıkmıştı. Oluşan duman nedeniyle tüneldeki araçlarda mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edilmişti. Dumandan etkilenen ve çevredeki hastanelere kaldırılan 2'si çocuk 39 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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