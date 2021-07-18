İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Mordoğan Mahallesi'nde Arko Sitesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Makilik alanla bozuk orman arazisinde etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor.

Yangının yayılım alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtildi.



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