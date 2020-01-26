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İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi yeni yönetimini seçti

İZMİR HABERLERİ  | 26.01.2020 10:34 | Son Güncelleme

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi üç yıl boyunca İzmir’in engelli politikalarına yön verecek yöneticilerini seçti.İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi 11.

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi yeni yönetimini seçti

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi üç yıl boyunca İzmir’in engelli politikalarına yön verecek yöneticilerini seçti.
İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi 11. Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikasında bugün düzenlenen seçimde İzmir’de engelli hakları ve yerel yönetimlerde dezavantajlı grupların yerel politikalara katılımını sağlamak için çalışma yürütecek yönetim kurulu belli oldu.
Üç yıl süreyle görev yapacak yeni yönetimin başkanlık koltuğuna Abdülsamet Baskak seçildi. 14 kişilik engelli yürütme kurulu ise şu isimlerden oluştu: Songül Yalçıner Korkmaz, Hazal Savcı, Şebnem Oktay, Atiye Okka, Salih Arıkan, Gülay Kağan, Gündüz Koçak, Nursen Aksu, Hatice Zeybek, Nihal Gezgin, Ufuk Doğan, Fatih Söylemez, İsmet Doğanay ve Fahriye Kafalı.
Sorunu yaşayanlarla birlikte çözüm üretilmeli
İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi seçimlerine Engelsiz Yaşam Derneği adına katılan Tamer Daşdemir, kentteki engelli politikaları hakkında “Sorunların çözümü için yerinde inceleme yapılması ve sorunu yaşayanlarla birlikte çalışmalar yapılması gerekir. Şu anda Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar çok yerindedir” dedi.
İzmir MS Derneği adına katılan Şebnem Oktay günlük hayatta en çok ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyerek şöyle devam etti: “Ancak bence İzmir engelli ulaşımı konusunda pek çok ile göre çok daha iyi durumda. Aynı şekilde eğitim konusunda da Büyükşehir Belediyesinin engellilere destek olduğu kanısındayım.”

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi yeni yönetimini seçti

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