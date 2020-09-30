İzmir maratona hazır

İzmir’in ilk uluslararası maratonu için geri sayım başladı. 4 Ekim Pazar günü 10 ve 42 kilometre olarak koşulacak yarışların hazırlıkları tamamlandı. 10 kilometrelik yarışa Başkan Soyer de katılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir’in ilk uluslararası maratonu 4 Ekim Pazar günü koşulacak. 10 ve 42 kilometre olmak üzere iki koşunun yapılacağı Uluslararası İzmir Maratonu’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 5001 göğüs numarasıyla sporculara eşlik edecek. Pandemi nedeniyle katılımın 300 kişi ile sınırlandırıldığı 42 kilometrelik maraton, sabah 07.30’da Lozan Meydanı’ndan start alacak. Koşu, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergahta yapılacak. Yine güvenlik önlemleri altında 700 kişinin katılacağı 10 kilometrelik koşunun startı ise 08.00’de aynı noktadan verilecek. Koşu Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında yapılacak.

Salgın önlemleri alındı

Tüm katılımcılar korona virüs önlemleri çerçevesinde koşuya üç gün kala kendini izolasyona alacak. Etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verilecek. İmza için tek kullanımlık kalemler kullanılacak. Yarış alanına giren herkesin ateş ölçümleri yapılacak. Isınmalarda 1,5 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilecek. Start dörder kişilik gruplar halinde 5’er saniye arayla verilecek. Her grubun arası 5 metre olacak. Maskeler atık alanlarında toplanacak. Su, temassız onalar dağıtılacak. Tüm parkura ambulanslar yerleştirilecek.

Sanal koşu da var

İzmir Maratonu sanal ortama da taşınacak. Sanal maratona katılmak isteyenlerin Facebook profili, Google hesabı veya e-posta adresiyle #bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü’ne kaydolarak profil oluşturması gerekiyor. Daha sonra profil, istenilen GPS cihazı, akıllı saat veya telefon uygulamasıyla eşleştirilerek sanal koşu seçilecek. Koşulan her kilometre için puan toplanacak ve bunun karşılığında da ödüller kazanılacak. Maratonun İzmir için çok önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Soyer, “İzmir, dünyanın en düz maraton parkurlarından biri olma özelliğine sahip. Bu özellik, rekor denemesi için de müsait bir zemin anlamına geliyor. İzmir bu maratonla çok daha fazla konuşulacak bir şehir olacak” dedi.

