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İzmir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

17.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir, İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 29 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha ve analiz çalışmaları sonrası uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir, İstanbul ve Muğla'da özel harekat ve helikopter ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda arama yapılan 21 adresteki 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda satışa hazır çok miktarda esrar, kokain, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 115 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyon

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