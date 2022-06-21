İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 8 kişi ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İzmir merkezli 7 ilde 14 Haziran'da, FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, firari bir kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Şüphelilerin, örgütsel irtibat tarzına uygun ankesörlü veya kontörlü sabit hat kullandıkları, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları belirlenmişti.



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