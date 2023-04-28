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İzmir merkezli yasa dışı bahis soruşturması şüphelileri adliyede

28.04.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 6 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Nisan'da İzmir, İstanbul, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir'de gözaltına alınan 42 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında yasa dışı bahis organizasyonunu yönettikleri suçlaması yöneltilen Mertcan P. ile kuzeni Hakkı T'nin de bulunduğu şüpheliler adliyeye gönderildi.

OPERASYON

İzmir merkezli 6 ilde yasa dışı bahis organizasyonu oluşturarak çoğu işsiz, öğrenci ve ev hanımı olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin ederek paravan şirketler kurdukları, yasa dışı gelirlerini kripto varlıklara dönüştürdükleri suçlamasıyla 49 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 15 lüks araç ve banka hesaplarına el konulmuştu.

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Adana Balıkesir İstanbul İzmir Kütahya Karaman operasyon yasadışı bahis

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