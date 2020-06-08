YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir polisinden, yoğun sosyal mesafe ve maske mesaisi

İzmir polisinden, yoğun sosyal mesafe ve maske mesaisi

İZMİR HABERLERİ  | 08.06.2020 20:11 | Son Güncelleme

İzmirli vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda kentin birçok noktasında dışarı çıktı.

İzmir polisinden, yoğun sosyal mesafe ve maske mesaisi

İzmirli vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda kentin birçok noktasında dışarı çıktı. İzmir polisi ise var olan denetimlerini artırarak, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması sebebiyle, İzmir’de bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Özellikle Kordon, Alsancak, Karşıyaka sahili gibi yerlerde yer yer kalabalık oluşturan vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu. Asayiş ve motosikletli polis ekipleri, araçlarından anons yaparak, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske kullanma konusunda uyarılarda bulundu. Polis tarafından sıkı tutulan denetimlerde devriye görevi yapan polis ekipleri; Kordon, Karşıyaka, Mustafa Kemal Bulvarı, Bayraklı sahil bölgelerinin yanı sıra otogarda da vatandaşları uyardı.

Yaklaşık 300 kişiye ceza
Öte yandan, alınan bilgiye göre yoğunluk oluşacağı öngörülen Cuma öğlen saatlerinden itibaren hafta sonu 3 gün boyunca yaklaşık 300 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari para cezası uygulandı. İzmir polisi, denetimleri artırarak kontrollerine devam ediyor.

İzmir polisinden, yoğun sosyal mesafe ve maske mesaisi

İzmir polisinden, yoğun sosyal mesafe ve maske mesaisi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kurtlar danayı yedi

Aç kurtlar danayı yedi

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

İzmir Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:41
Yatsı
22:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Güler Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.