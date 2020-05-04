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İzmir Sebze Meyve Hali esnafından Biz Varız dayanışmasına destek

İZMİR HABERLERİ  | 04.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali esnafı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara destek olmak için domates, patates, soğan, fasulye gibi ürünlerin bulunduğu kolileri ailelere gönderiyor.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız kampanyasına İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali esnafı da sebze meyve paketleriyle destek oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali esnafı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara destek olmak için domates, patates, soğan, fasulye gibi ürünlerin bulunduğu kolileri ailelere gönderiyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız kampanyasına İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali esnafı da sebze meyve paketleriyle destek oluyor. “Halin kapısını açtık, soframızı paylaştık” sloganıyla bir araya gelen 155 kişilik hal esnafı, her hafta 700 aile için soğan, patates, domates, salatalık, elma, limon gibi 18 kalemden oluşan 22 kilogramlık paketler hazırlıyor. Paketler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekipleri tarafından destek olunması gereken ailelere ulaştırılıyor.

12 bin öğrenciye paket
Kampanyaya destek veren Sebze Meyve Hali Dernek Başkanı Orhan Doğan, salgın sürecinden geçildiğini hatırlatarak, “Bu mübarek Ramazan ayında ihtiyacı olan ailelere sebze ve meyve yardımı yapmak için tüm hal esnafımız gereken katkıyı yaptı. Sebze ve meyve çeşitlerini paketleyerek ailelere ulaştırılmasını sağlıyoruz” dedi. Aralık ayında Yerli Malı Haftası için de yaklaşık 12 bin öğrenciye paketler halinde sebze ve meyve ulaştırdıklarını belirten Orhan Doğan, esnafın bu konuda çok duyarlı olduğunu, yardım konularının gündeme geldiğinde, herkesin elini taşın altına koyarak gereken katkıyı yaptığını söyledi.

Tüm hal esnafı dayanışmaya katılıyor
Sebze Meyve Hali Dernek Başkan Yardımcısı Şuayip Akbaş ise gönüllü olarak yapılan yardımların artması gerektiğinin altını çizerek, “Bu çalışmaya bütün hal esnafının katkısı var. Herkese teşekkür ediyoruz. Gücü olan gücü yettiği kadar etrafındaki insanlara yardım etmeli. Kendiniz tokken komşunuz aç yatıyorsa bu doğru değil. Bu süreçte işten çıkarılanlar var, işini kaybedenler var. 45-50 gündür maaş alamayanlar var. Mağduriyet çok. Biz de bu süreçte vatandaşların yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Hal esnafından Memduh Konyar ise şunları söyledi: “Bunları yapmak, yardımlaşmak, insanlık görevimiz. Burada benim elimde varsa ve komşumda yoksa yardımcı olmak güzel bir şey. Biz de yardımlaşmaya açığız. Birilerine destek olmak çok güzel bir duygu. İmkanı olanlar bu tür zamanlarda destek olmalı. Herkes yardım ederse, ortada ihtiyacı olan kimse kalmaz.”

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