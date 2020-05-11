İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Haftası’nı kutladı

Her yıl 11-17 Mayıs tarihleri arasında kutlana Vakıflar Haftası, bu yıl korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yalnızca dijital ortamdan ve sosyal medyadan kutlandı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Vakıflar Haftası ile ilgili kutlama açıklaması yaptı.

Ülkemizde her yıl 11-17 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıflar Haftası bu yıl, merhamet ve şefkat temasıyla kutlanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle tören yapılmadan kutlanan Vakıflar Haftası, tedbir amacıyla yalnızca dijital ortam ve sosyal medyadan kutlandı. Vakıflar Haftası nedeniyle İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, vakıf kültürünün önemine de değindiği bir kutlama açıklaması yaptı.

"Dünyanın ilk pandemi hastanesini bizim atalarımız, bizim vakıflarımız kurmuş"

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sadece dijital ortamda kutlanan Vakıflar Haftası’nda, önemli bir konuya değindi. Dünyanın bilinen ilk pandemi hastanesinin atalarımız tarafından kurulduğunu söyleyen Ataseven, "Vakıflar Haftası’nda vakıfları tanıtmak, vakıflar kültürünün geliştirilmesi, vakıf kültürünün genç beyinlere aktarılması bizlerin hedefidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her yıl 11-17 Mayıs arasında Vakıflar Haftası kutlanmaktadır. Ancak bu yıl ne yazık ki Covid-19 dolayısıyla sadece dijital ortamda, sosyal medyada bunu kutlayabileceğiz. Bizim geçmişimizde ilk pandemi hastanesi diyebileceğimiz hastane 1321 yılında Hattab Bin Mehmed tarafından tek odalı ve hastaların 14 gün karantina alındığı şekliyle kurulduğu bir vakfımız tarafından kuruldu. Bunu salgın hastalık olan bir dönemde bir hayırsever böyle bir hastane kuruyor. Bu Türk coğrafyasında bir ilk ve belki de dünyada bir ilk. Dünyanın ilk pandemi hastanesini bizim atalarımız, bizim vakıflarımız kurmuş. Bugün günümüzde hala hizmetini sürdüren Bezmialem Vakıf Üniversitesi var. Günümüzde de buradaki hastane hizmet vermektedir. Covid-19 salgını baş gösterdiğinde de bu hastane tamamen bu virüsle ilgili pandemi merkezi haline getirildi" dedi.