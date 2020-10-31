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İzmir Valiliğinden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama

İZMİR HABERLERİ  | 31.10.2020 20:03 | Son Güncelleme

İzmir Valiliğinden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği, depremden etkilenenlerin kalabilecekleri barınma noktaları konusunda açıklama yaptı.

Valiliğin Twitter hesabında yer alan açıklamada, deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ve Türk Kızılay tarafından toplamda 3 bin 9 çadır, 10 bin 644 yatak, 20 bin 570 battaniye, 2 bin 900 uyku seti ve 2 bin 657 mutfak seti tedarik edildi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu tahsis edildi. Ayrıca Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına çadır kurulumu gerçekleştirildi."

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