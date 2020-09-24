YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Valisi Köşger, Kur’an kursu temel atma töreninde

İzmir Valisi Köşger, Kur’an kursu temel atma töreninde

İZMİR HABERLERİ  | 24.09.2020 18:02 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen ilçesinde hayırsever iş adamı Faruk Demir’in tarafından yaptırılan Demir Erkek Yatılı Kur’an Kursu ek hizmet binasının temel atma törenine katıldı ve yine hayırseverin yaptırdığı anasınıfını ziyaret etti.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen’de Demir Erkek Yatılı Kur’an Kursu ek hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen ilçesinde hayırsever iş adamı Faruk Demir’in tarafından yaptırılan Demir Erkek Yatılı Kur’an Kursu ek hizmet binasının temel atma törenine katıldı ve yine hayırseverin yaptırdığı anasınıfını ziyaret etti.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen’de Demir Erkek Yatılı Kur’an Kursu ek hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Menemen’de hayırsever vatandaşın hem anasınıfı hem de Kur’an kuru ek hizmet binasına yaptığı yatırımlarından dolayı teşekkür eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Hayırlı bir hizmetin temel atma töreni için buradayız. Faruk Bey’in eğitime desteği, katkısı var. İnşallah güzel hizmetleriyle Menemen’e katkıları devam eder, Allah razı olsun kendisinden. Devletimizin, diyanetimizin kontrolünde hafızlar yetişecek inşallah. O çocuklar da zülcenaheyn olacaklar. Hem hafızlık eğitimlerini tamamlayıp hem de lise eğitimlerini tamamlayıp devamında üniversite eğitimlerini tamamlayacaklar. Memleketimizin bu tür insanlarımıza çok ihtiyacı var. Memleketimizin kendi manevi değerlerinden, kendi köklerinden kopmadan çağı kuşatan çocuklarımıza ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun, Faruk Bey’den Allah razı olsun" dedi. Konuşmaların ardından Kur’an kursu hafızlarından Furkan Özgün, Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı ve İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan’ın açılış duasını yaptırdığı törende kurban kesildi.

Vali Köşger, yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan minik öğrencileri, tamamlanan anasınıfında ziyaret etti. Köşger, öğrencilerin oyunlarına eşlik edip, coşkularına ortak oldu. Ardından Menemen Hükümet Konağını ziyaret ederek Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz tarafından verilen brifingle çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Menemen’de yapılan çalışmaları incelemek için Kaymakam Yılmaz ile birlikte Menemen Belediyesini ziyaret eden Köşger, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’dan yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Milli Eğitim’de skandal olay
Milli Eğitim’de skandal olay
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İzmir Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
13:08
İkindi
16:33
Akşam
19:13
Yatsı
20:29

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aliağa’da İZBAN toplantısı
Aliağa’da İZBAN toplantısı
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.