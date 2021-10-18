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İzmir ve Aydın açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.10.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Aydın açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 50 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, ayrıca Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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