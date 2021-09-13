İzmir ve Aydın açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - Türk Sahil Güvenlik unsurları, İzmir ve Aydın açıklarında 86 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen 55 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Karaburun açıklarında da Yunanistan görevlileri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki yardım isteyen 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.



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