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İzmir ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent meydanları hareketlendi

İZMİR HABERLERİ  | 27.05.2020 14:30 | Son Güncelleme

İzmir ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent meydanları hareketlendi

İZMİR (AA) - İzmir ve çevresinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından meydan, cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

İzmir'in Konak, Alsancak, Üçkuyular, Karşıyaka ve Buca bölgelerinde, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Sokağa çıkanların maske takma ve sosyal mesafe kuralına riayet ettiği, tedbirlere uymayanların polis ekiplerince ikaz edildiği görüldü.

Kemeraltı Çarşısı ve çevresini kapsayan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren İzmir Tarihi Kent Merkezi'nde de alışveriş yoğunluğu göze çarptı.

- Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'ın cadde ve sokakları

Manisa'da merkezi cadde ve meydanlarda yoğunluk gözlendi. Maskelerini takarak sokağa çıkan vatandaşlar polis ekiplerince "sosyal mesafe" konusunda sık sık uyarıldı.

Uşak'ın İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde yer yer yoğunluk oluştu. Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı kentte vatandaşların bu karara uyduğu görüldü.

Denizli'de, salgın kapsamında alınan önlemler nedeniyle "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile şehrin işlek noktalarında sakinlik yaşanırken, polis, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda ikaz etti.

Aydın’da güzel havanın da etkisiyle İstasyon Meydanı, Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda yoğunluk gözlendi.

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