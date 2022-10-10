İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.
Sekiz Eylül Mahallesi'nde dün pompalı tüfekle Mehmet Sür'e ateş ederek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Aralarında husumet bulunan Ş.D tarafından dün sokakta pompalı tüfekle vurulan Mehmet Sür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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