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İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

10.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

Sekiz Eylül Mahallesi'nde dün pompalı tüfekle Mehmet Sür'e ateş ederek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan Ş.D tarafından dün sokakta pompalı tüfekle vurulan Mehmet Sür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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cinayet İzmir kemalpaşa zanlı

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