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İzmir'de 11 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 28.06.2020 18:43 | Son Güncelleme

İzmir'de 11 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 11 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetini yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan B.S'nin Hamzababa Mahallesi'ndeki evine geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yakalanan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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