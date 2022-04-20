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İzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

20.04.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde 15 ay önce bir kişinin öldürülmesi olayında cinayeti işlediği öne sürülen İ.A. tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak 2021'de Yahşelli Mahallesi'nde 86 yaşındaki Yıldırım Ekinci tabancayla öldürüldü.

Cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatan ekipler, 15 aylık fiziki ve teknik takip sonucu 7 ayrı adrese baskın düzenledi. Aralarında İ.A'nın da bulunduğu bazıları şüpheli bazıları ise tanık sıfatıyla 12 kişinin ifadesi alındı. İfadeler doğrultusunda cinayeti İ.A'nın, maktulle aralarındaki husumet nedeniyle işlediği tespit edildi.

Şüpheli İ.A. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifade işleminin ardından serbest kaldı.

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