YURTHABER
  4. İzmir'de 221 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 221 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 14.01.2020 19:41 | Son Güncelleme

İzmir'de 221 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 221 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında iki lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik botları durduran ekipler, 33 Suriye, 22 Afganistan, 3 Orta Afrika, iki Kongo ve bir Senegal uyruklu 61 düzensiz göçmeni yakaladı.

Menderes ilçesinde de Özdere açıklarında durdurulan lastik bot içerisindeki 55 Afganistan, 4 Suriye uyruklu göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından Seferihisar ve Urla ilçesi açıklarında tespit edilen 2 lastik bota ulaşan ekipler, 39 Afganistan, 23 Suriye, 16 Filistin, 9 Kongo, 6 Togo, 4 Eritre, 3 Nijerya ve bir Yemen uyruklu olmak üzere toplam 101 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 221 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Aliağa Belediyesinden çocuklara tatil eğlencesiAliağa Belediyesinden çocuklara tatil eğlencesi
Çizimlerle 40 Hadis Yarışmasının ödülleri sahiplerini bulduÇizimlerle 40 Hadis Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen göçmen Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:25
İkindi
15:58
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Yeni Tuna Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.